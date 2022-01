Mobiles Impfangebot in Böbingen

Die Gemeinde Böbingen bietet am Freitag, 7. Januar, von 10 bis 16 Uhr in der Römerhalle in Böbingen ein mobiles Impfangebot für alle Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren an. Geimpft wird mit BioNTech und/​oder Moderna.

Eine Voranmeldung ist erforderlich. Bitte melden Sie sich hierzu telefonisch im Rathaus unter 07173 /​18560 – 14. Weitere Impftermine finden Sie hier.

Mitzubringen sind die Krankenversichertenkarte, ein Ausweisdokument, der Impfpass oder Impfnachweis (falls vorhanden), den ausgefüllten Anamnesebogen, Einverständniserklärung, Aufklärungsmerkblatt (die gibt’s hier ) sowie eventuell eine Medikamentenliste. Bei Impfungen von Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren zusätzlich eine Einverständniserklärung, unterzeichnet von beiden Erziehungsberechtigten.Das Impfangebot kann für Erst– und Zweitimpfungen sowie für Auffrischungsimpfungen genutzt werden. Voraussetzung für die dritte Dosis ist, dass die Zweitimpfung mindestens drei Monate zurückliegt.

