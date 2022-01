Tödliches Familiendrama im Ostalbkreis

Symbol-​Foto: gbr

Tragisch verlief der Jahreswechsel für ein älteres Ehepaar in Bopfingen. Beide wurden kurz nach Mitternacht tot aufgefunden.

Montag, 03. Januar 2022

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer







Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen sowie der Kriminalpolizei Aalen dauern an.



In der Silvesternacht, so teilte das Polizeipräsidium nun mit, wurde kurz nach 0 Uhr diePolizei darüber informiert, dass sich in einem Wohngebiet südlich des Bahnhofes in Bopfingen vermutlich ein Familiendrama ereignet habe. Die ersten vor Ort eintreffenden Polizeibeamten entdeckten daraufhintatsächlich im Wohnzimmer des Erdgeschosses eine tote 71-​jährige Frau. Bei derweiteren Suche konnte anschließend — im Obergeschoss im Schlafzimmer — der ebenfalls tote 80-​jährige Ehemann aufgefunden werden. Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit von einem Familiendrama aus, in das aber keineweiteren Personen involviert waren.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



229 Aufrufe

113 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen