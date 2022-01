Die fünfte Jahreszeit: Wenn das Silbermännle reden könnte

Fotos: privat

Wir kennen das Silbermännle auf der Bühne im Stadtgarten oder auf dem Umzugswagen der Gmender Fasnet, umgeben von Garden und Hofstaat. Majestätisch winkend wirkt es immer ein wenig entrückt, und so fragt man sich: Was denkt dieser gute Geist? Was würde er uns erzählen, wenn er reden könnte?

Sonntag, 30. Januar 2022

Nicole Beuther

Von den Ursprüngen der Sage rund ums Silbermännle berichtet die RZ in Teil 4 der Fasnetserie, zu lesen in der Samstagausgabe, erhältlich auch im iKiosk. Feiern wir Fasching, Fasnet oder Karneval — darum ging es im ersten Teil der Serie. Vom Ursprung der Fasnet berichteten wir am 15. Januar und am 22. Januar ging es um die Frage, wann Fasnet und Karneval eigentlich beginnen.



Sicher würde das Silbermännle zunächst seiner Freude darüber Ausdruck verleihen, dass es als Symbolfigur der Gmender Fasnet hochangesehen ist und bei allen wichtigen Veranstaltungen in der fünften Jahreszeit auftritt. Es würde wahrscheinlich auch äußern, dass es genießt, von so vielen Besuchern, vor allem auf dem Gmünder Umzug, umjubelt zu werden und so viel Freude bei Kindern, Erwachsenen und Senioren auszulösen. Möglicherweise käme auch seine Trauer zum Ausdruck, dass sein Auftreten durch die Pandemie stark eingeschränkt ist und auch sonst seine Zeit im Jahr auf wenige Wochen begrenzt ist.

