DJK Gmünd: Klassenerhalt fast sicher

Foto: Zimmermann

DJK-​Trainer Hannes Bosch musste am Samstagabend in der Straßdorfer Römersporthalle wieder einmal eine teilweise „katastrophale Leistung“ seiner Mannschaft in der Volleyball-​Regionalliga miterleben. Vor einer sehr guten Kulisse zitterten sich die Gmünderinnen am Ende noch zu einem 3:2-Erfolg gegen den Tabellennachbarn SV Fellbach (17:25, 25:19, 24:26, 25:21, 15:12). „Ein Punkt mehr, und der Klassenerhalt wäre schon sicher“, trauerte er der verpassten Chance nach.

Sonntag, 30. Januar 2022

Alex Vogt

Mit der katastrophalen Leistung meinte der Coach konkret den dritten Satz. Da gaben die Gmünderinnen von Beginn an den Ton an, während der Gegner im Angriff schwächelte. So zog die DJK, die personell aus dem Vollen schöpfen konnte, über 4:0, 10:5 und 12:7 bis auf 19:12 davon. Der SV Fellbach reagierte und Spielertrainerin Alex Berger kam aufs Feld. Berger ist eigentlich Außenangreiferin. Da bei den Gästen aber beide Zuspielerin verletzt sind, musste sie diesen Part übernehmen, was sich zunächst auszahlte, aber im zunehmenden Verlauf der Begegnung zu Gunsten der Gmünderinnen auswirken sollte. Den dritten Satz aber verlor die DJK mit 24:26.

