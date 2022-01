Dr. Viola Schrenk will Landesbischöfin werden

Am 17. März ist in der Landessynode die Wahl eines neuen Landesbischofs/​einer neuen Landesbischöfin geplant. Unter anderem kandidiert Dr. Viola Schrenk, die lange Jahre in Waldhausen Gemeindepfarrerin war. Sie stellte sich am Freitag in einer Videokonferenz vor.

Vor allem den evangelischen Christinnen und Christen in Waldhausen ist sie als langjährige Gemeindepfarrerin wohlbekannt. Zuvor war Dr. Viola Schrenk in Schwäbisch Gmünd als Pfarrerin zur Dienstaushilfe und als Hochschulseelsorgerin an der Pädagogischen Hochschule tätig. Nun könnte sie Landesbischöfin der württembergischen Landeskirche werden.





Im Online-​Gespräch stellte sie sich vor und gab einen Einblick in ihre Vorstellungen und Ziele — die RZ berichtet in ihrer Samstagausgabe, zu lesen auch im iKiosk.



