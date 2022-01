SV Gmünd: A-​Juniorinnen holen DM-​Silber

Ida Schneider, Kathrin Stotz, Paula und Marie Fuchs holten gestern beim Finale der Deutschen A-​Junioren-​Mannschaftsmeisterschaften in der Schwimmoper in Wuppertal die Silbermedaille für den SV Gmünd – nach fünf Staffeln und 2000 geschwommenen Metern auf die Hundertstelsekunde in der Gesamtzeit von 21.43,83 Minuten „aex equo“ mit den Mädels der SSG Leipzig.

Sonntag, 30. Januar 2022

Alex Vogt

„Ich ziehe meinen Hut vor allen vier Mädchen, diese Leistungsexplosion, 16 Sekunden schneller als bei den Württembergischen Meisterschaften um November 2021, ist einfach sensationell“, freute sich SVG-​Trainer Björn Koch, der mit gebrochenem Knöchel die Wettkämpfe online verfolgen musste. Seine Co-​Trainerin Dany Fuchs, Mutter der Fuchs-​Zwillinge, zeigte sich vor allem vom „tollen Teamgeist und der starken Willensleistung“ der vier 16 Jahre alten Gmünderinnen, die sich in jedem Rennen verbesserten, restlos begeistert. So „nebenbei“ stellten die nämlich noch über 4 x 100 m Freistil, 4 x 100 m Schmetterling und 4 x 100 m Lagen neue württembergische Rekorde in der offenen Klasse voraus und Paula Fuchs drückte als Startschwimmerin in der Schmetterlingsstaffel den württembergischen Altersklassenrekord auf 1.01,90 Minuten.





Deutscher Meister wurde das gegenüber dem Vorkampf mit Juniorenspitzenschwimmerinnen verstärkte Team des SN Nikar Heidelberg in 21.25,71 Minuten.

