TSB Gmünd gewinnt Derby in Heiningen

Foto: Enrico Immer

Erstmals seit 15 Jahren wurde der TSB Gmünd am Samstagabend wieder zum „Starenschreck“ und entführte beide Punkte aus der Voralbhalle des TSV Heiningen, die sich selbst den Spitznamen dieses gewitzten Vogels zu eigen machen. Dabei hätte selbst vier Minuten vor dem Ende wohl noch kaum einer unter den 210 Zuschauern auf einen Gmünder Sieg in dieser Partie der Handball-​Oberliga gesetzt.

Sonntag, 30. Januar 2022

Alex Vogt

35 Sekunden Lesedauer



Wie bereits eine Woche zuvor in Herrenberg (26:26) hatte sich Gmünd auch von einem Fünf-​Tore-​Rückstand nicht unterkriegen lassen. Im Derby wurde die beeindruckende Moral der Jets sogar mit einem doppelten Punktgewinn belohnt. In einer dramatischen Schlussphase drehte der TSB ein 23:25 (56.) in ein 27:26.





„Wichtig ist nur, dass wir daran glauben“, erklärte Trainer Dragos Oprea später mit einem breiten Grinsen im Gesicht.







Einen ausführlichen Spielbericht von Nico Schoch lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 31. Januar.



