Einbruch in Hochschule Schwäbisch Gmünd

Foto: rz archiv

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Gebäude der Hochschule in der Oberbettringer Straße ein. Die Polizei sucht noch nach Verdächtigen.

Montag, 31. Januar 2022

Sarah Fleischer

24 Sekunden Lesedauer



Die Diebe erbeuteten eine Geldkasette mit 25 Euro sowie einen 500 Kilogramm schweren Tresor mit 1000 Euro. Um diesen zu bewegen, verwendeten sie einen Transportwagen, mit dem sie durch die östliche Seitentür entkamen. Der Transportwagen wurde später rund 300 Meter entfernt am Riedweg in der Böschung gefunden, die Einbrecher sind bislang noch nicht gefunden.



Wer etwas Verdächtiges gesehen hat wird gebeten, sich bei der Polizei Bettringen unter 07171/​7966490 zu melden.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



94 Aufrufe

97 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen