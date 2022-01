Eis-​Arena: 3000 verkaufte Tickets

Seit dem 15. Januar können Eislauf-​Freunde können auf der synthetischen Eisbahn auf dem Marktplatz ihre Runden drehen. Trotz bislang wenig winterlichen Wetters zeigt sich Robert Frank mit den Besucherzahlen zufrieden.

Montag, 31. Januar 2022

Sarah Fleischer

„Wir haben seit der Eröffnung am 15. Januar rund 3000 Karten verkauft“, teilt Robert Frank, Eventmanager der Tourismus und Marketing GmbH, auf Anfrage mit. Das entspreche den Erwartungen und sei ähnlich zu vorherigen Jahren. Manche Besucher würden allerdings auch übrig gebliebene Frei– und Zehnerkarten aus vergangenen Jahren verwenden, da diese ihre Gültigkeit behalten, erklärt Frank.

„Am Wochenende kommen natürlich besonders viele Besucher, dann achten Ehrenamtliche darauf, dass nicht zu viele Leute auf einmal in die Umkleide oder aufs Eis gehen.“ Die Einhaltung von 2G und der Maskenpflicht in der Umkleide und am Verleih sei kein Problem, auch Unfälle habe es bisher keine gegeben. „Das liegt wohl zum einen an der geringeren Gleitfähigkeit und zum anderen der höheren Dämpfung von synthetischem Eis“, weiß Frank.

Auch das gastronomische Angebot an der Eis-​Arena würde bestens angenommen, so Frank: „Einige kommen sogar nur, um einen Glühwein zu trinken oder etwas zu essen.“



Derzeit sei im Gespräch, die synthetische Eisbahn anzukaufen, um sie zu anderen Gelegenheiten wiederverwenden zu können.



Mehr zum Eis-​Arena Update lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



