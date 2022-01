Europäische Staufertage: 400 Mitwirkende gesucht

Foto: esc

Der Info-​Abend rund um die geplanten Staufertage am Samstag war sehr gut besucht, das Interesse daran mitzuwirken ist groß. Bisher haben sich rund 200 Personen gemeldet, gesucht werden insgesamt aber doppelt so viele.

Montag, 31. Januar 2022

Edda Eschelbach

32 Sekunden Lesedauer



Es wurden schöne Erinnerung geweckt, am Samstagnachmittag im Congress-​Centrum Stadtgarten. Der Anblick der mittelalterlich gewandeten Männer und Frauen auf der Bühne erweckte die großartigen Aufführungen der Staufer-​Sage vor dem geistigen Auge der Gäste wieder zum Leben. Und es waren jede Menge Gäste, die im Rahmen der Infoveranstaltung erfahren wollten, was sich die Stadt und der Staufer-​Saga-​Verein für die Europäischen Staufertage vom 6. bis 11. Juli 2022 haben einfallen lassen.







Was die an der Mitwirkung auf und hinter der Bühne interessierten Bürgerinnen und Bürger wissen müssen, steht am 1. Februar in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



204 Aufrufe

130 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen