Interview: Deutschland und der Weg der nuklearen Teilhabe

Foto: gäss

Die Bundesregierung muss dringend einen Nachfolger für den Tornado beschaffen, der vor allen Dingen atomwaffentauglich sein muss. Warum diese so genannte nukleare Teilhabe wichtig ist, sagt der Schwäbisch Gmünder Brigadegeneral a. D. Peter Georg Stütz im Interview.

Montag, 31. Januar 2022

Edda Eschelbach

Fragen rund um die so genannte nukleare Teilhabe beantwortet der Schwäbisch Gmünder Brigadegeneral a. D. Peter Georg Stütz in der Rems-​Zeitung am 31. Januar.





















Er ist 40 Jahre alt und noch immer in der Luft: der Tornado. Und das wird er noch eine Weile bleiben, bis die Bundesregierung einen Nachfolger für den Kampfjet beschafft hat, der vor allen Dingen atomwaffentauglich sein muss.

