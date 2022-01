TV Lindach: Koc löst Isailovic als Trainer ab

Der bisherige Co-​Trainer wird Cheftrainer: Firat Koc übernimmt beim Fußball-​A-​Ligisten TV Lindach zur Rückrunde die Aufgaben von Miodrag Isailovic.

Der 35-​jährige Firat Koc ist bereits seit mehr als zwei Jahren Co-​Spielertrainer im Verein und kennt die Mannschaft daher bestens. Die letzten Spiele der Vorrunde waren weniger erfolgreich, daher hat sich der Viertletzte der Kreisliga A I für eine Veränderung auf der Trainerbank entschieden und vom bisherigen Trainer Miodrag „Mile“ Isailovic getrennt.



„Bei der Trainerauswahl war es uns wichtig, jemanden zu finden, der sowohl die Mannschaft als auch den Verein und die Liga bereits sehr gut kennt, um in der Rückrunde die nötigen Punkte für den Klassenerhalt möglichst schnell sammeln zu können. Firat Koc bringt all diese Voraussetzungen mit“, so Teammanager Patrick Schimann.

Die Cheftrainer-​Position beim TV Lindach wird für Koc etwas Besonderes. „Bei meinem Heimatverein nun Trainer zu sein, ist natürlich eine besondere Ehre, allerdings natürlich auch eine Pflicht. Wir wollen unsere jungen Spieler weiterentwickeln und gemeinsam einen Fußball entwickeln, der erfolgreich ist und unsere Zuschauer begeistert. Mit noch mehr Disziplin und Fokus auf den Klassenerhalt wollen wir möglichst schnell die notwendigen Punkte für den Nichtabstieg holen“, sagt Firat Koc.Dabei helfen sollen auch drei Rückkehrer in der Mannschaft. Mit Nico Niedermann, Matthias Kienzler (beide verletzt) und Denis Rüb (Studium) kehren drei Spieler in der Rückrunde ins Team zurück.

