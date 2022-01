„ess-​bar“: Nachhaltigkeit in aller Munde

„Foodsharing“ heißt das neueste Projekt des Bürgervereins Bettringen. Denn Nachhaltigkeit bedeutet auch, Lebensmittelverschwendung möglichst zu vermeiden

Dienstag, 04. Januar 2022

Sarah Fleischer

Beim Foodsharing bekommen Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, eine zweite Chance — in Gmünd gabe es solche Aktionen bereits von der Jugendkulturinitiative „Esperanza“, jetzt können auch Menschen in Bettringen Essen retten. Auf Initiative des Bettringer Bürgervereins wird ab dem 14. Januar jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr die „ess-​bar“ in Oberbettringen stattfinden. Genutzt werden die Räumlichkeiten des Ladenlokals in der Heubacher Straße 2, im Erdgeschoss des Bezirksamtes Bettringen.



Unterstützt werde das Projekt vom Edeka Donderer, informiert der Bürgerverein. Einmal wöchentlich würden alle Lebensmittel, die kurz vor der Vernichtung stünden, gesammelt und beim Foodsharing abgeliefert, wo sie kostenlos zur Verfügung gestellt werden.



Es werden ausdrücklich alle Bürgerinnen und Bürger Bettringens eingeladen, unabhängig von Alter oder Einkommen, betont Karl-​Andreas Tickert vom Bürgerverein.



Ziel sei es, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln zu fördern.



