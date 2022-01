Wie Corona-​Stress krank macht

Foto: tv

Eine Studie zeigt: Die Lockdowns treiben den Blutdruck hoch. Doch ein Experte warnt, solche Probleme mit Achtsamkeitstraining und Stressmanagement lösen zu wollen.

Dienstag, 04. Januar 2022

Thorsten Vaas

59 Sekunden Lesedauer



Die Coronakrise lässt offenbar, so das Ergebnis einer aktuellen US-​Studie, auch unseren Blutdruck steigen. Die Präventionsforscher und Kardiologen der Cleveland Clinic haben an 465 000 Männern und Frauen beobachtet, dass deren Blutdruckwerte jeweils zu den Lockdowns deutlich anzogen: Beim Herbst-​Lockdown 2020 um durchschnittlich 2,5 mmHg in der Systole und 0,53 mmHg in der Diastole. Als potenzielle Ursache wird eine Mischung aus Bewegungsmangel, vermehrtem Alkoholkonsum, Stress und Schlafmangel diskutiert. Wir sprachen darüber mit dem Wirtschafts– und Organisationspsychologen Bertolt Meyer von der TU Chemnitz.Ja. Stress erzeugt eine Hormonantwort im Körper. Wie etwa eine vermehrte Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol aus der Nebennierenrinde, mit einem entsprechenden Anstieg des Blutdrucks. Was prinzipiell zwar nichts Schlimmes ist und im Gegenteil sogar sehr sinnvoll sein kann, um den Körper auf eine Flucht– oder Gegenwehrreaktion vorzubereiten. Doch wenn das, wie es in der Coronakrise ja der Fall ist, nicht sofort wieder herunterreguliert wird, kann es zu einer permanenten Erhöhung des Blutdrucks kommen, und das wiederum erhöht das Risiko für Herz-​Kreislauf-​Erkrankungen.

