Inge Jens ist tot. Sie gehörte zur Friedenswerkstatt in Mutlangen

Die sehr renommierte Tübinger Publizistin ist kurz vor ihrem 95.Geburtstag verstorben. Zusammen mit ihrem Mann Walter Jens gehörte sie zu den führenden Köpfen der deutschen Friedensbewegung und fühlte sich dem Gmünder Raum sehr verbunden — insbesondere mit der Friedenswerkstatt in Mutlangen.

Mittwoch, 05. Januar 2022

Gerold Bauer

Das unter anderem an der Tübinger Universität tätig gewesene Philologen-​Paar beteiligte sich an der historischen „Prominenten-​Blockade“ 1983 vor dem Atomraketen-​Depot in Mutlangen. Im Gegensatz zu den meisten anderen „Promis“ blieben Inge und Walter Jens auch danach der örtlichen Friedensbewegung mit Besuchen und Teilnahme an Veranstaltungen treu. Viele dauerhafte Freundschaften entstanden mit Gmünder und Mutlanger Friedensaktivisten.







Es waren damals spannende Zeiten, in denen die Welt und vor allem die internationale Presse die Gemeinde Mutlangen im Blick hatte.

