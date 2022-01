Keller aufgebrochen: Diebstahl in Schwäbisch Gmünd

Symbolfoto: Torsten Bogdenand /​pix​e​lio​.de

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Schwäbisch Gmünd eingebrochen. Dort stahlen sie ein Fahrrad. Die Polizei sucht Zeugen.

Donnerstag, 06. Januar 2022

Thorsten Vaas

24 Sekunden Lesedauer



Die Tat soll sich laut Polizei zwischen 13. Dezember und 5. Januar abgespielt haben. Der oder die unbekannten Täter brachen im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weißensteiner Straße in Schwäbisch Gmünd das Vorhängeschloss einer Metallgittertüre auf. Aus dem Kellerraum entwendeten sie ein blaues Herren Mountainbike der Marke Giant im Wert von 250 Euro.

