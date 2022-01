Feiern wir Fasching, Fasnet oder Karneval?

Erneut fällt in diesem Jahr die fünfte Jahreszeit der Pandemie zum Opfer. Damit die Traditionen nicht völlig in Vergessenheit geraten, erinnert eine siebenteilige Serie an die Facetten des närrischen Treibens im Gmünder Raum.

Freitag, 07. Januar 2022

Gerold Bauer

Eigentlich würden die Mitglieder der Narrenzünfte sowie die Faschings, Fasnet– und Karnevalsvereine jetzt in den Startlöchern scharren, um gleich nach Dreikönig dem närrischen Treiben Raum zu geben. Gmünd zählt dabei zu den Hochburgen mit Guggenmusik und Faschingsumzug. Und dies hat nicht zuletzt auch religiöse Gründe, denn als Reichsstadt war man dem katholischen Kaiserhaus in Wien verpflichtet, während im Umland viele Orte jahrhundertelang rein evangelisch geprägt waren. Und weil bei Protestanten traditionell die Fastenzeit keine Rolle spielte, waren „Fasching“, „Fasnet“ und „Karneval“ als Zeit vor der Fastenzeit traditionell den katholischen Gegenden vorbehalten.





Tauchen Sie mit der Rems-​Zeitung ab sofort jeden Samstag ein in die Welt des närrischen Treibens!



