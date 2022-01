Stefan Funk aus Mutlangen — der Mann mit der Original „Hammond-​Orgel“

Foto: gbr

Stefan Funk ist musikalisch ein echter Wanderer zwischen den Welten. Als Vorsitzender des Gesangvereins in Mutlangen hält er die Pflege des traditionellen deutschen Liedguts in Ehren. Und gleichzeitig schlägt sein Herz für die Rockmusik. Er spielt in einer „Deep-Purple“-Cover-Band die Orgel. Aber nicht irgendein modernes Keyboard, sondern eine historische Hammond-​Orgel.

Freitag, 07. Januar 2022

Gerold Bauer

Auf ausgetretenen Steinstufen geht es hinunter in einen Keller in der Gmünder Goethestraße. Hinter einer alten Tür und einem Vorhang verbirgt sich dort jenes Wunderwerk der Mechatronik. Aber was ist eigentlich so besonders an dieser Hammond-​Orgel?







Lassen Sie sich von Stefan Funk mitnehmen in die musikalische Welt der späten 60er und frühen 70er, als jenes Instrument die davor von Gitarren dominierte Rockmusik revolutionierte! Für die Samstagsreportage am 8. November hat ihn die Rems-​Zeitung in seinem Probenraum besucht! Erhältlich ist diese RZ-​Ausgabe auch online im ikiosk.



