SWR: Prominentenblockade 1983 in Mutlangen

Foto: hs

Mutlangen im Jahr 1983. Die Friedensbewegung sorgt international für Aufsehen, als 150 Prominente gegen nukleare Aufrüstung demonstrieren. Unter ihnen sind Literatur-​Nobelpreisträger Heinrich Böll, SPD-​Politiker Oskar Lafontaine, Erhard Eppler — und die beiden Gmünder Volker Nick sowie Wolfgang Schlupp-​Hauck. Beide sind nun vom SWR zur Aktion interviewt, teilt Nick mit.

Freitag, 07. Januar 2022

Thorsten Vaas

24 Sekunden Lesedauer



„Wir werden wohl mehrere Sekunden drin vorkommen, keine Ahnung wie viele. Vielleicht sind wir ja die Protagonisten“, schreibt Nick an die Rems-​Zeitung. Die Sendung laufe am Freitag, 7. Januar, um 20.15 Uhr im SWR unter dem Titel “ Das Jahr 1983 — So war’s im Südwesten “.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



42 Aufrufe

97 Wörter

7 Minuten Online



Beitrag teilen