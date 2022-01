Forschung: So gefährlich ist die Omikron-​Welle

Langsam bekommmen Forscher ein genaueres Bild der neuen Virusvariante. Die Daten deuten zwar auf einen milderen Krankheitsverlauf als bei anderen Coronatypen hin. Doch die leichte Übertragung könnte das Gesundheitssystem trotzdem an seine Grenzen bringen.

Samstag, 08. Januar 2022

Edda Eschelbach

Auch in Deutschland steigt der Anteil der zuerst in Südafrika entdeckten Omikron-​Variante an den Corona-​Neuinfektionen rasant. Gleichzeitig weiß man inzwischen mehr über den neuen Virustyp.







