Kleiner Brand durch Funkenflug in Hönig

Foto: zi

Was zunächst als Großbrand in Ruppertshofen-​Hönig gemeldet worden war und deshalb einen großen Feuerwehreinsatz auslöste, stellte sich glücklicherweise am Ende als kleines Feuer in einem Mülleimer heraus.

Samstag, 08. Januar 2022

Edda Eschelbach

Gegen 22 Uhr rückten am Samstagabend die Freiwilligen Feuerwehren von Ruppertshofen, Spraitbach, Mutlangen und Täferrot zu einem Brand nach Hönig aus. Aufgrund einer ersten Information, wurden sie zu einem Großbrand gerufen. Vorort stellte sich jedoch heraus, dass in einer Garage in der Birkenloher Straße lediglich in Mülleimer in Brand geraten war. Das Feuer konnte vom Bewohner selbst gelöscht werden. Der Mülleimer war durch Funkenflug beim Schweißen entstanden. Die Feuerwehr von Ruppertshofen stellte sicher, dass kein weitere Schaden entstehen konnte.

