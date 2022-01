Neu aufgelegt: Guggenmusik-​Plaketten zur Unterstützung der Kapellen

Foto: gbr

Die Freunde der Schrägton-​Musik müssen aufgrund der Pandemie eine weitere Saison auf Pauken und Trompetenklänge sowie auf rasante Percussion und auf gute Laune bei Live-​Auftritten verzichten. Um dieses Genre zu fördern, werden 3000 Guggenmusik-​Plaketten verkauft.

Samstag, 08. Januar 2022

Edda Eschelbach

Keine Auftritte bedeutet für die Kapellen – die es in Pandemie-​Zeiten schwer genug haben, ihre Mitspieler trotz häufig ausgefallener Proben bei der Stange zu halten – auch einen Ausfall von Gagen. Damit bei den Guggen in dieser stillen Phase trotzdem etwas Geld in die Kasse kommt, wurde auch dieses Jahr wieder eine „Ostalb-​Guggen-​Plakette“ aufgelegt.Wer eine solche Plakette haben möchte, kann sich direkt an seine Lieblingskapelle wenden. Jedes Exemplar kostet 5 Euro.





Welche Guggen an der Aktion teilnehmen, steht am 8. Januar in der Rems-​Zeitung.



