OrthoTecLeicht: Neuer Standort, viele Möglichkeiten

Foto: esc

Michael Leicht hat fünf Gmünder OrthoTecLeicht-​Filialen in der Bocksgasse 2 in Schwäbisch Gmünd unter einem Dach – im ehemaligen Douglas – zusammengezogen. Hier entstand ein neues großzügiges Sanitäts-​Fachgeschäft mit vielen Besonderheiten.

Samstag, 08. Januar 2022

Edda Eschelbach

29 Sekunden Lesedauer



Eine grandiose Lösung für alle Beteiligten ist die Neueröffnung von OrthoTecLeicht in der Bocksgasse 2 in Schwäbisch Gmünd. Zum einen haben die Räumlichkeiten, wo bisher die Douglas-​Filiale – und Teile des bisherigen Bekleidungsgeschäfts Mister und Lady Jeans – beheimatet waren, direkt wieder eine neue Nutzung gefunden, zum anderen ist hier ein großes Sanitätshaus mit Laden und einer großen Ausstellungsfläche, Werkstatt, Lager und verschiedenen Diagnoseräumen entstanden.







Was das neue Sanitäts-​Fachgeschäft zu bieten hat, berichtet Michael Leicht im Rahmen einer Sonderveröffentlichung am 8. Januar in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



189 Aufrufe

119 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen