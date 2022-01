Versuchte Vergewaltigung: Zeugen gesucht

Nach einer versuchten Vergewaltigung in Schwäbisch Gmünd am Freitagabend sucht die Polizei Zeugen. Zwei Männer hatten eine 20-​jährige Frau in der Gmünder Innenstadt überfallen und geschlagen.

Samstag, 08. Januar 2022

Edda Eschelbach

Plötzlich ließen die zwei Männer von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Uferstraße. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg. Noch in der Nacht hat der Kriminaldauerdienst die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter war ca. 25 – 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, muskulös, hatte einen 3-​Tage-​Bart und dunkle kurze Haare. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Der zweite Täter war ca. 185 cm groß, hatte eine etwas festere Statur und ebenfalls dunkle kurze Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke ohne Kapuze und einer dunklen Hose.

Zeugen– oder Täterhinweise nimmt das Kriminalkommissariat Aalen, Tel. 07361/​5800, entgegen.



Eine 20-​Jährige spazierte am Freitagabend gegen 21.40 Uhr durch die Innenstadt von Schwäbisch Gmünd. In der Josefstraße wurde sie plötzlich und für sie völlig unerwartet von zwei Männer von hinten an der Schulter angetippt. Während der eine Täter die junge Frau festhielt und versuchte ihre Jacke auszuziehen, fasste der zweite Täter der Frau an die Brust und Hüften. Im weiteren Verlauf schlugen die Täter der Frau mehrfach ins Gesicht, brachten sie zu Boden, fassten sie erneut unsittlich an und versuchten sie zu entkleiden. Die Geschädigte wehrte sich nach Kräften.

