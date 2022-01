Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung: Schöner Lesestoff, wenn es draußen kalt ist

Foto: Wernfried Tannhäuser

„Bienen am Neujahrstag“: So nennt Wernfried Tannhäuser sein Foto vom 1. Januar, das er vor seiner Haustür in Leinzell fotografiert hat. Mindestes zehn Bienen tummelten sich an den Blüten der Christrose. Wenn das Winterwetter zulässt, dass an Neujahr Bienen umherschwirren, dann ist es wohl definitiv zu warm. Zum Wochenende hin soll es jedoch auch im Gmünder Raum winterlicher werden.

Samstag, 08. Januar 2022

Edda Eschelbach

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Der erste Schnee nach den fast frühlingshaften – wenn auch regnerischen Wochen – ist schon hier und da in der Region gefallen. Wer es bei der Kälte vorzieht, es sich in der warmen Stube gemütlich zu machen, kann sich das Wochenende mit den Geschichten der Wochenendausgabe versüßen.







Denn was bei jedem Wetter Freude macht, ist das Wochenende mit der Rems-​Zeitung. Sei es mit der Rätselseite, die bei einer schönen Tasse Tee für Abwechslung sorgt, oder die Berichte aus den Vereinen. Vieles, wofür sich Menschen engagieren, funktioniert nur, wenn es großzügige Spender gibt. Auch diese werden hier gewürdigt.







RZ-​Redakteur Gerold Bauer hat sich für die Samstags-​Reportage mit dem Leiter des Gesangvereins Mutlangen, Stefan Funk, befasst, dessen Herz für das deutsche Liedgut ebenso schlägt, wie für die härtere Gangart der Rockmusik. Nicht zuletzt gibt es wieder einen Ausflugstipp.







Im Zentrum der Schauortseite steht das und das 84-​Seelen-​Dorf Mulfingen. Das geruhsame Straßendörfchen hat schon über 1200 Jahre auf dem Buckel und ist damit viel älter als der Hauptort Göggingen, zu dem Mulfingen gehört. Hier lohnt sich das Gespräch mit Menschen, die einen Einblick in das Leben im Dorf geben können.









