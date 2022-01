Corona-​Pandemie: Deutschland deine Digitalisierung

Die Corona-​Pandemie hat einen besonderen Wesenszug. Sie treibt vielerorts die Transformation voran. Andererseits offenbart das Virus eklatante Mängel bei der Digitalisierung im Land der Dichter und Denker. Ein Essay.

Sonntag, 09. Januar 2022

Thorsten Vaas

Hier passiert es. In der alten Musikschule in Aalen laufen die Drähte der Corona-​Pandemie zusammen. Wadendicke Kabelstränge ziehen sich durch die Flure, verzweigen sich in die Büros. Von hier aus werden mit viel Enthusiasmus und wachsendem Personalaufwand Kontaktpersonen ausfindig gemacht, die sich möglicherweise mit der Omikron-​Variante angesteckt haben. Hier werden Corona-​Fälle erfasst, bearbeitet, es wird gemeldet, korrigiert, kontaktiert, gelöscht. Hier endet die Digitalisierung.

Ein Essay über Digitalisierung und Elektrifizierung am Beispiel Ostalbkreis — am Montag in der Rems-​Zeitung.

