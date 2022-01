DJK Gmünd: 3:0 gegen Karlsruhe-​Beiertheim II

Archivfoto: Astavi

Durch einen letztlich souveränen 3:0 (25:20, 25:22, 25:16)-Auswärtssieg beim SV Karlsruhe-​Beiertheim II sind die Volleyballerinnen der DJK Gmünd in der Regionalliga Süd erfolgreich in das neue Jahr gestartet.

Sonntag, 09. Januar 2022

Alex Vogt

Beim Tabellenletzten SV Karlsruhe-​Beiertheim II ist den favorisierten Volleyballerinnen der DJK Gmünd der erhoffte Auswärtssieg gelungen. Der erste Rückrundenerfolg fiel am Ende deutlich aus und geriet unterm Strich nie wirklich in Gefahr. Im elften Spiel gewann die DJK damit erstmals in dieser Saison glatt mit 3:0 und gab keinen Satz ab.





