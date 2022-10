Familienwandertag des Schwäbischen Albvereins in und um Abtsgmünd

Seit 25 Jahren treffen sich einmal im Jahr die Ortsgruppen des Nordostalb-​Gau des Schwäbischen Albvereins zum gemeinsamen Familienwandertag. In diesem Jahr ist die Ortsgruppe Abtsgmünd für die Ausrichtung zuständig.

Samstag, 01. Oktober 2022

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer







Wie lang die ebenfalls angebotene Pedelec-​Tour ist und welches Rahmenprogramm geboten wird, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Zum Familienwandertag am 2. Oktober werden vier Wandertouren und erstmals eine Pedelectour angeboten. Je nach Kondition und Zeit kann zwischen verschiedenen Touren gewählt werden, von Dorfrundgang bis 23 Kilometer.Die Parkplätze und der Start befinden sich vor dem Werk 3 der Firma Kessler+Co am Orteingang von Hüttlingen her kommend. Dort können sich die Teilnehmer auch ab 6.30 Uhr registrieren lassen. Neben einer Stärkung mit Butterbrezeln und Kaffee kann man dort auch Verzehrbons für den Mittagstisch im Wanderheim beim Laubachstausee kaufen.Die Tour 1 steht unter dem Motto „Kapellen, Kirchen und Schlösser an Kocher und Lein“ und ist rund 23 Kilometer lang und dauert etwa 6,5 Stunden. Start ist um 7 Uhr am Parkplatz Kessler.Tour 2 heißt „Kochertalblick“, diese ist rund neun Kilometer lang und dauert etwas 2,5 Stunden. Start ist um 9 Uhr.Ebenfalls um 9 Uhr startet Tour 3, „Leintalblick“. Sie ist rund 8,5 Kilometer lang, die Gehzeit beträgt ebenfalls 2,5 Stunden.Bei der Tour 4 , der „ Dorfrunde“ begleitet auch Bürgermeister Armin Kiemel den Wanderführer. Beginn ist um 10 Uhr.Alle Touren beginnen am Parkplatz bei der Firma Kessler und enden am Wanderheim beim Laubachstausee.

