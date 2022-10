Gelungene Spätschicht in Heubach

Musik, Party, Geschichten, Shopping sowie jede Menge Kulinarisches waren am Freitagabend in der ganzen Stadt geboten. Die zahlreichen Veranstaltungen der neunten Heubacher Spätschicht luden zum Schauen, Bummeln, Kosten und Zuhören ein.

Die Stadt am Fuße des Rosensteins verwandelte sich in eine Bummelstadt. Entlang der Straßen und fast an jedem Geschäft brannte Holz in Kaminkörben. Nach zwei Jahren Pandemie hat Heubach mit der Spätschicht die Vielfalt erneut zum Programm gemacht.









Im Rathaus begeisterten Leem Mayall und Band die Gäste. Im Rahmen der 9. Heubacher Jazzlounge traten „Blues Ex und the Virgin Horns“ im Kulturhaus Silberwarenfabrik auf und versammelten einen Saal voller Jazz-​Liebhaber. Die Band „Xfriends (früher Gonzo´s Friends) und ihre Covermusik begeisterten die Besucher im Foyer der Stadthalle.







Im Rathaus und in der Silberwarenfabrik, auf dem Marktplatz und in der Stadthalle, im Schloss und vielen anderen Lokalen haben elf Live-​Bands der unterschiedlichsten Stilrichtungen für jeden Musikgeschmack das Beste geboten. Die Bandbreite der verschiedenen Musiker und Alleinunterhalter reichte von Jazz über Pop und Rock bis hin zu zu Elektro-​Beats.

