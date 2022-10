Sportkreis Ostalb: Appell von Manfred Pawlita

Foto: Astavi

Beim Sportkreistag im Prediger in Schwäbisch Gmünd hat der wiedergewählte Vorsitzende des Sportkreises Ostalb, Manfred Pawlita, an die Politik appelliert, die Sportvereine in der Energiekrise nicht im Stich und außer Acht zu lassen.

Samstag, 01. Oktober 2022

Alex Vogt

41 Sekunden Lesedauer



Bezüglich der Corona-​Lehren wandte sich Pawlita an die Politik und machte deutlich: „Eines darf nie mehr passieren: Das Zusperren von Sporthallen und Bädern und damit ein reales Verbot von Kinder– und Jugendsport.“

Bei den Wahlen wurde Manfred Pawlita einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Pawlita, seit 24 Jahren Vorsitzender des Sportkreises Ostalb, kündigte an, in seine letzte Amtsperiode zu gehen. 2024 sei für ihn definitiv Schluss als Sportkreis-​Vorsitzender.





Was Pawlita beim Sportkreistag hinsichtlich der Energiekrise gesagt hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 1. Oktober.











Es ist ein besonderes Wochenende für den Sportkreis Ostalb, feiert dieser doch seinen 50. Geburtstag. Den Auftakt hat der Sportkreistag am Freitagabend gemacht, das 50-​jährige Bestehen wird außerdem mit zwei Sportkreisgalas im Gmünder Stadtgarten an diesem Samstag um 15 und 19.30 Uhr zelebriert.

