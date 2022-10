Erleben und einkaufen in der Region

Foto: Stadtwerke Aalen

Im Ostalbkreis gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Einkaufen, zum Erholen und Genießen. Eine Auswahl attraktiver Ziele stellen wir in unserer Sonderveröffentlichung vor.

Montag, 10. Oktober 2022

Franz Graser

22 Sekunden Lesedauer



Das Leben genießen wie die Römer in ihren legendären Bädern oder doch lieber einfach eine knusprige Brezel zum Frühstück? Beides geht — und noch viel mehr. In unserer Sonderveröffentlichung besuchen wir die Aalener Limesthermen und zeigen auf, warum der Einkauf in einem regionalen Bäckerei-​Fachgeschäft besonders nachhaltig ist.







Welche Möglichkeiten es zum Einkaufen und Erholen im Kreis gibt, zeigen wir in unserer Sonderveröffentlichung.

