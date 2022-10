Regionaltage und Kunsthandwerkermarkt in Heubach

Foto: bb

Nicht nur das gute Wetter, auch das kulturelle Angebot der Regionaltage und des Kunsthandwerkermarktes lockte am Wochenende zahlreiche Menschen nach Heubach. Ob regionale Leckereien oder kunstvoll Handgemachtes – hier war für jeden etwas dabei.

Montag, 10. Oktober 2022

Sarah Fleischer

Lesedauer



Die 11. Regionaltage in Heubach präsentierten hochwertige Produkte aus der Region unter dem Rosenstein. 35 Firmen präsentierten sich am 8.und 9. Oktober in der Heubacher Innenstadt in herbstlicher Kulisse rund um das Rathaus und auf dem Schloßplatz. Besucher konnten allerlei regionale Spezialitäten erwerben oder das Polizei– oder Miedermuseum besichtigen.



Zeitgleich fand in der Silberwarenfabrik zum 29. Mal der KunstHandWerkMarkt statt, mit hochwertig gefertigen Stücken wie gedrechselten Holzartikeln, duftenden Lavendelprodukten, Buchbindekunst, Taschen und Rucksäcken oder phantasievollem Schmuck.







Welche Besonderheit der KunstHandWerkMartk außerdem bot und was Bürgermeister Alemazung damit zu tun hat, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



