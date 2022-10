Schwäbisch Gmünd: Theaterprojekt „Die Herdmanns“ zum Mitmachen

Foto: fleisa

„Hilfe, die Herdmanns kommen!“ heißt es diesen Winter in Schwäbisch Gmünd. Das Theaterstück wird ein Gemeinschaftsprojekt zum Mitmachen – ob kleine oder große Theaterliebhaber, ob auf oder hinter der Bühne.

Montag, 10. Oktober 2022

Sarah Fleischer

Zusammen mit der Stadtverwaltung, dem Kulturamt, der Projektgruppe New Limes, der Schillerrealschule und der Theaterwerkstatt initiiert der Staufersaga Verein ein Theaterprojekt zum Mitmachen. Auf den Programm: Der weihnachtliche Klassiker „Hilfe, die Herdmanns kommen!“, nach dem Buch von Barbara Robinson.

„Wir wollen junge Leute mitnehmen und sie animieren“, sagt Oberbürgermeister Richard Arnold.



„Es soll ein Theaterstück von Jugendlichen für Jugendliche werden“, sagt Gerburg Maria Müller. Das schließe aber keinesfalls Erwachsene vom Mitwirken aus. „Alle Interessierten ab 12 Jahren sind willkommen. Wir müssen ja ganz unterschiedliche Rollen besetzen.“

Am 20. Oktober um 19 Uhr soll in der Theaterwerkstatt in Gmünd ein erstes Treffen stattfinden, zu dem alle Interessierten kommen können. Auch, wer lieber nicht im Scheinwerferlicht steht, kann an dem Theaterstück mitwirken.