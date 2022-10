Zugepackt hat die neue Chefin des DRK in Schwäbisch Gmünd schon immer

Eigentlich hatte die neue Gmünder DRK-​Kreisgeschäftsführerin Vesna Groznica schon vor Jahren ihre Einsatzkleidung abgegeben, als aus beruflichen Gründen ehrenamtliche Einsätze nicht mehr möglich waren. Doch ihre Handschuhe von damals hat sie noch. Und damit wird klar: Die „Neue“ ist beim DRK gar nicht neu.

Die Rems-​Zeichnung zeichnet am 10. Oktober das Portrait einer Frau, die dank ihrer Zielstrebigkeit trotz ungünstiger Startbedingungen eine beeindruckende Karriere an den Tag gelegt hat und die neue Aufgabe nicht nur mit Elan, sondern auf ihre ganz eigene Art angehen will!



Was ist an einem paar Arbeitshandschuhen aus Leder, einmal abgesehen vom aufgedruckten roten Kreuz, denn so besonders? Es ist die Geschichte, die diese Handschuhe erzählen – und die Symbolkraft für die zupackende Art, mit der die neue DRK-​Kreisgeschäftsführerin Vesna Groznica an ihre Aufgaben herangeht. Eine Strategie, die ihr sehr bei den vielen Aufgaben hilft, die sie als Chefin von haupt– und ehrenamtlichen Kräften der großen sozialen Organisation nun Zug um Zug angehen muss.

