Alina Böhm: Bei der Judo-​WM auf Platz fünf

Alina Böhm vom Judozentrum Heubach hat bei den Judo-​Weltmeisterschaften in Taschkent in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm die WM-​Bronzemedaille nur knapp verpasst. Am Ende sprang für die amtierende Europameisterin Platz fünf heraus.

Dienstag, 11. Oktober 2022

Alex Vogt

Nach einem Freilos und zwei Siegen über Kaliema Antomarchi aus Kuba und Ptricija Brohli aus Slowenien bezwang die Böbingerin im Viertelfinale ihre Teamkollegin und Trainingspartnerin Anna-​Lena Wagner. Danach musste Böhm dann sowohl im Halbfinale als auch im Duell um Platz drei eine Niederlage hinnehmen.

