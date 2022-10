Gefahr an der Kreuzung in Lindach und 80 Unterschriften von Anwohnern, die das ändern wollen

Wer in Lindach von der Straße „Im Iltisfeld“ in die Täferroter Straße einbiegen oder diese in Richtung Hans-​Diemar-​Straße überqueren will, tut sich schwer. 80 Unterzeichner haben schon vor drei Jahren für eine Verbesserung dieser Situation plädiert.

Vor drei Jahren hatte Friedhelm Hoffmann in der Nachbarschaft quasi die Klinken geputzt und nach Mitstreitern für seine kleine „Bürgerinitiative“ gesucht. Die Resonanz war deutlich größer, als er zunächst erhofft hatte. Das Paket mit den Unterschriftenlisten hat Hoffmann dann auf dem Bezirksamt abgegeben. Nach drei Jahren hatten die Unterzeichner ihre Aktion schon fast vergessen, doch als in der vergangenen Woche eine Frau bei einem Unfall auf dieser Kreuzung tödlich verletzt wurde, war das Thema bei den Anwohnern wieder voll im Bewusstsein. Die Rems-​Zeitung sprach mit den Anwohnern!







Lesen Sie in der Rems-​Zeitung am 12. Oktober, worin die Probleme an dieser Kreuzung bestehen. Und wo sich dieser neuralgische Punkt befindet, sehen Sie hier!



