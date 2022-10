Marktpatz Gmünd: Polizei gibt Tipps gegen Einbrecher

Mit dem K-​Einbruch-​Mobil, das diesen Mittwoch auf dem oberen Marktplatz steht, will die Poliezi interessierte Bürgerinnen und Bürger über Einbruchsschutz informieren. Denn gerade im Winter stegt laut Polizei die Gefahr von Wohnungseinbrüchen deutlich.

Mit dabei sind Reiner Klotzbücher, Einbruchberater des Polizeipräsidiums Aalen, Leiter des Reviers Schwäbisch Gmünd Markus Deuter und der Leiter des Rechts– und Ordnungsamtes Gerd Hägele sowie Jannis Bode vom LKA. „Es waren schon einige Leute da bis jetzt“, bilanziert er gegen Mittag. „Es könnten aber noch mehr sein.“ Das liege vermutlich am hohen Sicherheitsgefühl, da die Wohnungseinbrüche in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen waren.



Am K-​Einbruch-​Mobil gibt es Informationen dazu, wie man sich als Privatperson vor Einbrüchen schützen kann. Oft reichen schon kleine Verbesserungsmaßnahmen an Türen und Fenstern, die im Falle eines versuchten Einbruchs dazu führen, dass die Täter gar nicht erst ins Haus kommen. Neben diesen Möglichkeiten präsentierte die Polizei auch komplexe Sicherungsmaßnahmen für Wohngebäude. Trotz sinkender Fallzahlen geschehen nach wie vor täglich Wohnungseinbrüche, die neben dem materiellen Schaden auch eine massive psychische Belastung für die Bewohner darstellen. Bürgermeister Christian Baron betonte bei seinem Besuch am K-​Einbruch-​Mobil daher die Wichtigkeit von Einbruchsprävention.







