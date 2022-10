Silent Party in Mutlangen: Vorverkauf startet

Am 22. November findet in Mutlangen eine Silent Party statt. Karten dafür sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Aber was genau ist eine Silent Party?

Mittwoch, 12. Oktober 2022

Sarah Fleischer

Im Eintrittspreis inklusive sind die Kopfhörer. Der Eintritt ist ab 14 Jahren möglich. Neben der Party wartet auf die Silent-​Gäste eine Cocktailbar, Snacks, Fotobox und weitere Überraschungen. Karten kosten



fünf Euro und sind erhältlich bei Grau Schreibwaren in Mutlangen, bei der VR Bank Schwäbischer Wald Ortsbank Mutlangen, im Mutlanger Rathaus oder direkt bei den Mitgliedern des Jugendbeirats.





Was sonst noch in Gmünd und Umgebung los ist, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Organisiert wird die Party im Mutlanger Forum vom Mutlanger Jugendbeirat und der Gemeinde Mutlangen.Der Clou: Statt wummernde Bässe gibt es für alle Partygäste Kopfhörer. Drei DJs sorgen für die perfekte Musik, jeder spielt ein anderes Genre. Von Techno bis 80er und die aktuellen Charts ist alles dabei. Die Gäste können selbst mittels einem Regler entscheiden, zu welchem der drei DJs sie feiern möchten.

