Sofaschwätzle mit Jürgen Stemke: Wie gelingt die Verkehrswende?

Wie kann die Verkehrswende gelingen und wie ist die Situation in Schwäbisch Gmünd? Dieser Frage widmete sich Ingenieur Jürgen Stemke bei der jüngsten Runde des „Sofaschwätzle“.

Mittwoch, 12. Oktober 2022

Sarah Fleischer

Schwäbisch Gmünd. Bei einem „Schwätzle auf dem Sofa“ im Impulslädle am Marktplatz 4 , berichtete Ingenieur Jürgen Stemke am 11. Oktober ab 19:30 Uhr in einem Vortrag spannend und fundiert über die geplante Verkehrswende der Bundesregierung und seiner eigenen Fahrradmobilität in und um Schwäbisch Gmünd. Wie kann die Verkehrswende gelingen und wie ist die Situation in Schwäbisch Gmünd?