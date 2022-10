Parken für Anwohner soll in Gmünd bald viermal so viel kosten

Foto: gbr

Statt 30 Euro im Jahr künftig 120 Euro — alles deutet darauf hin, dass der Gemeinderat demnächst diesen Vorschlag der Stadtverwaltung mit großer Mehrheit akzeptieren wird. Eine Mehrheit wird wohl auch für die Abschaffung des kostenlosen Parkens für E-​Autos votieren, während bei den Gebühren für Kurzzeitparkplätze zunächst alles unverändert bleiben soll.

Donnerstag, 13. Oktober 2022

Gerold Bauer

Das Thema „Parken“ stand zur Vorberatung am Mittwoch auf der Tagesordnung des Verwaltungs-​/​Eigenbetriebsausschusses. Mit Ausnahme der Grünen will derzeit allerdings keine Fraktion des Gemeinderats an den Gebühren für die Kurzzeitparkplätze in Schwäbisch Gmünd rütteln. Und auch Grünen-​Sprecher Gabriel Baum plädierte nur für eine sehr moderate Anhebung, die vor allem das Ganze übersichtlicher machen soll.







Lesen Sie am 13. Oktober in der Rems-​Zeitung, wie die Spracher der Fraktionen des Gmünder Gemeinderats in Sachen Parken denken und argumentieren!



