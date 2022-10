Polizeipräsidium Aalen: Ergebnisse des Sicherheitstags 2022

Archiv-​Foto: rz

Am 11. Oktober führte das Polizeipräsidium Aalen anlässlich des landesweiten Sicherheitstags verstärkt Kontrollen durch. Augenmerk lag dabei auf der Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum.

Donnerstag, 13. Oktober 2022

Sarah Fleischer

Als eines von 13 regionalen Polizeipräsidien in Baden-​Württemberg beteiligte sich auch das Polizeipräsidium Aalen in diesem Jahr wieder am landesweiten Sicherheitstag.

Um die Sicherheit im öffentlichen Raum weiter zu erhalten und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, führte das Polizeipräsidium Aalen in seinen drei Landkreisen zwischen Dienstag, 6 Uhr und Mittwoch, 1 Uhr verschiedenste flächendeckende und intensive Kontrollen durch. Dabei wurden 921 Personen, knapp 600 Fahrzeuge und etwa 1300 Dokumente überprüft. Es waren etwa 200 Polizeibeamtinnen und –beamte des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz. Unterstützt wurde die Polizei durch den Zoll und den Gemeindlichen Vollzugsdienst der Stadt Schwäbisch Gmünd mit insgesamt 19 Personen. Auch die Bereitschaftspolizei verstärkte die Kontrollen im Präsidiumsbereich mit 24 Beamtinnen und Beamten.



Im Ergebnis konnten durch die Kontrollen rund 337 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Darüber hinaus wurden vier Haftbefehle vollstreckt und mehrere Wohnungen durchsucht.



Im Ostalbkreis wurden bei etwa 1250 Kontrollen insgesamt 26 Strafverfahren eingeleitet und 60 Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Ebenfalls wurden drei Haftbefehle vollstreckt und fünf Kontrollstellen eingerichtet.







Was die Polizei in Gschwend fand und ob in Schwäbisch Gmünder Läden die Jugendschutzgesetze eingehalten werden, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



