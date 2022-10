SGV Böbingen richtet Gewichtheben-​DM aus

Aller guten Dinge sind drei: Nach den beiden Absagen in den Jahren 2020 und 2021 richtet der SGV Böbingen vom 28. bis zum 30. Oktober in der Römerhalle in Böbingen die Deutschen Meisterschaften der Juniorinnen und Junioren sowie Damen und Herren im Gewichtheben aus.

Nach zwei coronabedingten Absagen in den vergangenen beiden Jahren ist die Vorfreude beim SGV Böbingen auf die vom 28. bis 30. Oktober stattfindenden Deutschen Meisterschaften nun umso größer.

Paula Krätschmer bei den Juniorinnen, Samy Chamas und Fabian Kluge bei den Junioren sowie Jule Kopp bei den Frauen werden für den Ausrichter an den Start gehen.





Warum in Böbingen ein hochkarätiges Teilnehmerfeld erwartet wird, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13. Oktober.



