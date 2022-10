Tag der Kulturen in Schwäbisch Gmünd

Foto: bb

Jährlich feiert die Stadt Gmünd beim Tag der Kulturen ihre Vielfalt. Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes, internationales Programm. Dieses Jahr bringt sich erstmals eine Nationalität neu ein.

Donnerstag, 13. Oktober 2022

Sarah Fleischer

Neben kulinarischen Köstlichkeiten, die von den verschiedenen Nationen angeboten werden, gibt es viele Spiel– und Mitmachmöglichkeiten für Familien und Kinder. Das internationale Bühnenprogramm bietet Livemusik, Tanz und vieles mehr. Zum ersten Mal dabei: Die Ukraine. Die mittlerweile über 1000 Geflüchteten aus der Ukraine sind eng vernetzt und planen sowohl einen Bühnenauftritt als auch einen kulinarischen Beitrag.







Am Sonntag, dem 16. Oktober begeht die Stadt Schwäbisch Gmünd den „Tag der Kulturen“. Die gelebte Vielfalt in der Stadt wird ab 13 Uhr im Remspark gefeiert und für die hoffentlich vielen Besucher erlebbar. Der bunte Strauß der verschiedenen Kulturen in Schwäbisch Gmünd gehört zum internationalen Stadtbild und am Sonntag wird dies mit einem großen Fest und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm im Remspark sichtbar und erlebbar werden.

