Normannia Gmünd: Zu Gast in Schwäbisch Hall

Der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd tritt am Samstag um 14 Uhr beim bis dato besten Aufsteiger zum Duell Fünfter gegen Vierter an. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall haben ihre letzten drei Spiele allesamt gewinnen können.

Freitag, 14. Oktober 2022

Alex Vogt

In der bisherigen Saison hat der Aufsteiger sechsmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Und weist damit exakt dieselbe Bilanz auf wie die Normannen. Nur beim Torverhältnis hat der FCN (24:8) gegenüber den Sportfreunden (21:15) die Vorteile auf seiner Seite. Zuletzt siegte Schwäbisch Hall dreimal in Folge in Wangen (5:1), gegen Berg (2:1) und in Fellbach (4:1).





Was für ein Spiel Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic am Samstag in Schwäbisch Hall erwartet, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 14. Oktober.



