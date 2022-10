Ostalbkreis will Ladeinfrastruktur für E-​Mobilität ausbauen

Der Ostalbkreis will den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben und damit die Elektromobilität weiter fördern. In diesem Bestreben waren sich die Mitglieder des Kreistagsausschusses für Umwelt und Kreisentwicklung in der jüngsten öffentlichen Sitzung einig

Dafür seien hohe Investitionen nötig, so Aylin Kilic, die Koordinatorin für Elektromobilität im Landratsamt. Es gehe aber nicht nur um eine Antriebswende, unterstrich Kreisrätin Susanne Garreis (Grüne), man müsse die Mobilitätswende immer mitdenken. Die Elektromobilität sei inzwischen in allen Kommunen angekommen, sagte Aylin Kilic, und es sei klar, dass der Kreis einen Beitrag leisten müsse für eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur. Entsprechendes sei in die Wege geleitet. Ziel sei, dass die Zulassungszahlen bei den E-​Autos weiter steigen.



Auch der öffentliche Personennahverkehr soll zunehmend elektrifiziert werden. Die Omnibusunternehmen müssten daher mit einbezogen werden. Im Zuge der Mobilitätswende soll der ÖPNV auch weiter ausgebaut werden.







