Schwäbisch Gmünd: Info-​Abend „Haus und Grund“

Foto: Heike Hering /​pix​e​lio​.de

Der Verein „Haus und Grund“ bietet seinen Mitgliedern rechtliche Beratung zu Immobilien und Vermie– tung. Am kommenden Montag findet eine Info-​Veranstaltung auch für Nicht-​Mitglieder statt.

Freitag, 14. Oktober 2022

Sarah Fleischer

40 Sekunden Lesedauer



„Ich mache Spontanberatungen und gebe Tipps. Etwa, ob man von Wohnungsinteressenten pauschal eine Schufa-​Auskunft verlangen kann oder wie man eine Mieterhöhung angeht.“ Denn das müsse nicht immer kompliziert werden und vor Gericht landen.

Am Montag, dem 17. Oktober, findet eine für alle offene Veranstaltung statt. Dort gibt es Infos zu „Haus und Grund“. Außerdem wird Ottmar Wernicke vom Landesverband Württembergischer Haus-​, Wohnungs– und Grundeigentümer e.V. zu den Themen Grundsteuererklärung, Klimaschutzgesetz, Auswirkungen der Gaskrise und die allgemeine Entwicklung auf dem Immobilienmarkt sprechen.



Mehr über den Verein und Genaueres zur Veranstaltung lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Das Thema Immobilien wird immer komplexer“, sagt Rechtsanwalt Dr. Stefan Scheffold. Seit dem 1. Juni ist er Vorsitzender des Vereins „Haus und Grund“ . In dieser Funktion bietet er Mitgliedern kostenlose Beratung zu Immobilien und Vermietung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



329 Aufrufe

161 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen