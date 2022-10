Verkaufsoffener Sonntag in Gmünd mit kostenfreiem ÖPNV

Passend zum Kirchweihmarkt öffnen die Geschäfte in der Gmünder Innenstadt am Sonntag, 16. Oktober, von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag. Beim Bummeln durch die Innenstadt lässt sich bestimmt das eine oder andere Schnäppchen finden — oder auch ein neuer Look.

Es gibt viele gute Gründe, am Sonntag die Gmünder Innenstadt zu besuchen: Den Krämermarkt mit seinen rund 100 Ständen, den Tag der Kulturen im Remspark und eben auch den verkaufsoffenen Sonntag, zu dem die Stadt und der Handels– und Gewerbeverein einladen. Am Sonntag können zudem die Busse im Gmünder Stadtgebiet kostenlos genutzt werden. Der Weg in die Stadt wird somit ganz bequem, weil sich die lästige Parkplatzsuche erübrigt. Viele Händler warten zudem mit einem kleinen Präsent auf.





