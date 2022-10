Warum Anträge auf dem Amt manchmal länger dauern

Besuche auf dem Amt können viel Zeit und Nerven kosten. Das ist besonders ärgerlich, wenn man auf bestimmt Leistungen angewiesen ist: Sozial– oder Wohngeld, Arbeitslosengeld oder Bescheinigungen. In vielen Fällen aber liegt die Schuld dafür nicht beim Amt direkt.

Freitag, 14. Oktober 2022

Sarah Fleischer

„Aktuell dauert die Bewilligung eines Wohngeldantrags drei bis sechs Monate“, teilt die Stadt Gmünd auf Anfrage mit. Grund dafür sei unter anderem die Corona-​Pandemie in den vergangenen zwei Jahren. Zum einen sei dadurch die Zahl der Anträge um 50 Prozent gestiegen, erklärt Hans-​Peter Reuter, Leiter des Amtes für Familie und Soziales. Zum anderen habe es viele Personalausfälle und Krankenzeiten gegeben, was die Bearbeitungszeit verzögere. Und: „In vielen Fällen sind die Anträge unvollständig, so dass man nachfragen muss und die Antragsteller Unterlagen nachreichen müssen. Da dies dann auch teilweise Monate dauert, kann sich die Bearbeitungszeit auch dadurch verzögern.“

Auch wenn Dokumente oder Antworten von übergeordneten Stellen oder anderen Ämtern zu spät kämen, könne sich das auf die Bearbeitungszeit auswirken.





„Vor 14 Monaten verstarb urplötzlich mein Vater und meine Mutter hat kurz darauf Wohngeld in der Wohngeldstelle im Spital beantragt“, so schildert es eine Gmünderin auf facebook. Der Antrag sei noch immer nicht bewilligt, die Mutter aber auf das Geld angewiesen.Dass sich Anträge in die Länge ziehen, ist für Betroffene ärgerlich. Meist gibt es dafür aber verschiedene Gründe, die oft mit der Bürokratie, nicht aber unbedingt mit dem Amt selbst zusammenhängen.

