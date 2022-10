Beilage „Wochenende“: Schönes kann manchmal gefährlich sein

Foto: Josef Schurr

Mit einem verführerischen Bild leuchtender Fliegenpilze macht diesmal die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung auf. Die roten Pilze mit den weißen Punkten sind ein verführerischer Blickfang — aber sie sind eben auch gefährlich.

Samstag, 15. Oktober 2022

Franz Graser

30 Sekunden Lesedauer



In unserem Ortsporträt stellen wir diesmal die Stadt Welzheim mit ihren Attraktionen vor — darunter das Museumsdorf mitten in der Stadt, das einen Eindruck von der bäuerlichen Lebensweise vergangener Jahrhunderte vermittelt. Auch eine Reise in die Zeit der Römer ist dabei. Eine kleinere Zeitreise in die 70er stellt die Gmünder Band „Big Fog“ vor, die viele Gmünderinnen und Gmünder in Entzücken versetzt haben dürfte. Faszinierende Fotos, die unsere Leser eingesandt haben, Berichte aus dem Vereinsleben und Rätsel dürfen natürlich nicht fehlen.





