Schauort Welzheim: Ein Museumsdorf, mitten in der Stadt

Foto: hs

Das Museumsdorf Welzheim stellt die dörfliche Lebensweise der zurückliegenden Jahrhunderte in der Region vor. Dazu wurde quasi mitten in der Stadt um einen historischen Pfarrhof ein Dorf aufgebaut. Vom Schweinestall über das Backhäusle bis zum Waschhaus ist alles dabei.

Sonntag, 16. Oktober 2022

Franz Graser

Bekannt ist Welzheim aber auch für seine römische Vergangenheit. Zwei große Militärlager und ein kleineres Kastell sind im Stadtgebiet nachgewiesen. Die Befestigung des Ostkastells wurde sogar in Teilen rekonstruiert und gibt einen Einblick in den Alltag der römischen Soldaten. Aber auch Eisenbahnfreunde sind in Welzheim an der richtigen Adresse, denn hier macht die Museumsbahn „Schwäbische Waldbahn“ Station.





